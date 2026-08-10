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Günyüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 361 Gram Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Günyüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 361 Gram Ele Geçirildi, 1 Tutuklama
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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ilçede bir şüphelinin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce şüphelinin evinde yapılan aramada, 361 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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