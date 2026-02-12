Haberler

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 15 şüpheliden 10'u tutuklandı. Ele geçirilenler arasında sentetik ecza hapları, uyuşturucular ve silahlar bulunuyor.

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 13 bin 946 sentetik ecza hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar, 2,49 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla işlem yapılan 15 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca 7 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
