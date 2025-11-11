Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Gözaltına Alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce durdurulan araçtaki 2 kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yapıldı.

Aramada, 20 uyuşturucu hap, 41 gram sentetik uyuşturucu ve 25 uyuşturucu içiminde kullanılan sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak satın almak veya kabul etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.