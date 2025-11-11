Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Gözaltına Alındı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 uyuşturucu hap, 41 gram sentetik uyuşturucu ve 25 sigara sarma kağıdı ele geçirildi. İki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce durdurulan araçtaki 2 kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yapıldı.

Aramada, 20 uyuşturucu hap, 41 gram sentetik uyuşturucu ve 25 uyuşturucu içiminde kullanılan sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak satın almak veya kabul etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

