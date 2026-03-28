Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yolcu otobüsünde yapılan aramada 1400 sentetik uyuşturucu hap ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 4 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Belçika'dan Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine getirileceği öğrenilen uyuşturucu maddelerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler tarafından Eskişehir'in Çifteler ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 1400 sentetik uyuşturucu ecza hap, 141,6 gram plaka esrar, 20,8 gram sentetik uyuşturucu madde, 109 paket kaçak sigara, 11 bin 350 lira ve 4 bin 325 avro ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
