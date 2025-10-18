Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli iki kişinin üstünde yapılan aramada 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İkametlerinde ise 11 sentetik ecza hapı ve 377 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında hareketlerinden şüphelenilen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 2 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.
Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 11 sentetik ecza hapı ve 377 gram sentetik uyuşturucu madde geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
