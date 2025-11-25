Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Eskişehir'de polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin evine baskın düzenleyerek 14 kilo 40 gram esrar ele geçirdi. Şüpheliler tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilerin evine yapılan operasyonda, patates çuvalları içine gizlenmiş 14 kilo 40 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede 'Uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
