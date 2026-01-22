Sivrihisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 769 gram esrar, 100 gram sentetik uyuşturucu madde, 23 sentetik ecza hap, 5 paket sigara sarma kağıdı ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından tutuklandı.