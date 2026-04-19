Eskişehir'de Tunç Çağı öncesine ait bazı yerler sit alanı olarak tescillendi

Eskişehir'de İnönü ilçesi sınırlarındaki Tutluca Mahallesi'nde Tunç Çağı öncesine ait yerler "Kazıklı Tepeüstü Yerleşim ve Nekropolü", "Ilıcaksu Yerleşimi" ve "Karatavuk Mevkii Arkeolojik Alanı" adıyla sit alanı ilan edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2025'te yürütülen "Orta Porsuk Havzası Tunç Çağları ve Öncesi Dönem Yüzey Araştırması" kapsamında, Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Tutluca Mahallesi'nde tespit edilen alan "Kazıklı Tepeüstü Yerleşim ve Nekropolü" ismiyle 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Aynı araştırma kapsamında aynı arazide fakat farklı koordinatlardaki yerler, "Ilıcaksu Arkeolojik Yerleşimi" ve "Karatavuk Mevkii Arkeolojik Alanı" ismiyle 3'üncü derece sit alanı olarak tescil edildi ve korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıdığı belirlendi.