Haberler

Eskişehir'de tramvayla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Odunpazarı'nda tramvayla otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ve tramvay vatmanı yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tramvayla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.Ö. idaresindeki 26 AGT 305 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda H.U'nun kullandığı tramvayla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve vatman yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü E.Ö. Eskişehir Şehir Hastanesine, vatman H.U. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

