Eskişehir'de Traktör ve Pikap Çarpıştı: Sürücüler Yaralı
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde gerçekleşen kazada, traktörle pikabın çarpışması sonucu her iki aracın sürücüsü hafif yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde traktörle pikabın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Işıklar Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde seyreden B.S. idaresindeki 40 KE 367 plakalı traktörle, H.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen pikap çarpıştı.
Kazada her aracın sürücüsü de hafif yaralandı.
Yaralı sürücülere sağlık görevlilerince müdahale edildi.
Kaynak: AA / Burakhan Bacaksız - Güncel