Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 23 ekip ve 66 personel ile geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 328 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve 142 araç kontrol edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çok sayıda personelin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 23 ekip ve 66 personel, geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Oluşturulan uygulama noktalarında, 328 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 142 araç kontrol edildi.

Denetimlerde kusurlu olduğu belirlenen 8 araca cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, kayıp olarak aranan bir kişi hakkında gerekli tutanak hazırlanırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen iki kişiye tebligat yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
