Eskişehir'de trafik kazası: Otomobil kamyona çarptı, sürücü yaralandı
Eskişehir'in İnönü ilçesinde trafik lambasında bekleyen kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de trafik lambasında bekleyen kamyona çarpan otomobilin sürücüsü, yaralandı.
Gökhan Y. idaresindeki 34 FFA 369 plakalı otomobil, İnönü ilçesinde trafik lambasında bekleyen E.İ. idaresindeki 16 EL 136 plakalı kamyona çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yine trafik lambasında bekleyen M.A. yönetimindeki 01 C 2275 plakalı kamyona da çarparak durdu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gökhan Y, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.