Eskişehir'de otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir-Ankara karayolunda gerçekleşen trafik kazasında 77 yaşındaki Nurdoğdu Bıyık yaşamını yitirirken, yanındaki yolcu yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerinden Nurdoğdu Bıyık (77) hayatını kaybetti, aynı araçtaki yolcu yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Ankara karayolu 42'nci kilometresi Doğanca Kavşağında meydana geldi. Elçin G. (36) kullandığı 26 VK 866 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan Nurdoğdu Bıyık yöntemindeki 11 DC 433 plakalı otomobil çarpıştı. Ters dönen araçta Nurdoğdu Bıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta olan ve yaralanan M.K. (57) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Elçin G. de ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
