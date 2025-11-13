Eskişehir'de Trafik Kazası: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

ESKİŞEHİR'de Şaziye Gülden Karaoğlanlı, (70) kontrolünü yitirdiği otomobilinin kamyona çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sümer Mahallesi Kar ile Çamlık sokakların kesiştiği noktada meydana geldi. Kar Sokak'ta seyir halinde olan Şaziye Gülden Karaoğlanlı'nın kontrolünü yitirdiği 26 BM 270 plakalı otomobil, Çamlık Sokak'a dönüş yapan Lokman Çetin (53) idaresindeki 25 TT 482 plakalı kamyona yandan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Karaoğlanlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şaziye Gülden Karaoğlanlı'nın, Korunmaya Muhtaç Kız Çocukları Destekleme ve Geliştirme Derneği Başkanı olduğu bildirildi.

'MUHTEMELEN BAYGINDI VE TERS YÖNDEYDİ'

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kamyon şoförü Lokman Çetin, otomobilin süratle geldiğini söyleyerek, "Araba karşıdan yalpalayarak geldi. Karşı tarafta kaldırıma çarptı, ben buradan dönerken kamyonuma yandan çarptı. Ben sağa dönüyordum, o muhtemelen baygındı. Çok süratli geldi ve ters yöndeydi" dedi.