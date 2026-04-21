Eskişehir'de trafiğe kapalı alanlara giren araçlara yönelik denetim yapıldı
Eskişehir'de, trafiğe kapalı alanlara giren motorlu araçların denetiminde 21 sürücüye toplamda 102 bin 500 lira ceza kesildi. Denetimlerde, çeşitli ihlallerden dolayı sürücülere idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'de trafiğe kapalı alanlara giren motorlu araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimde, 21 sürücüye toplam 102 bin 500 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, İki Eylül Caddesi ile İsmet İnönü 1 Caddesi'nde uygulama gerçekleştirildi.
Araç trafiğine kapalı alanlara giren motorlu taşıt sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 21 kişiye idari para cezası uygulandı.
Ekiplerce, "taşıt trafiğine kapalı yollarda araç kullanmak"tan 8, "yayalara ayrılmış alanlarda motosiklet kullanmak"tan 12, "kask takmamak"tan ise 1 sürücüye işlem yapıldı.
Uygulamada 21 sürücüye toplam 102 bin 500 lira ceza uygulandı.