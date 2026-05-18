Haberler

Eskişehir'de zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Eskişehir'de zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir-Bursa kara yolunda 2 tır ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında yol kapanırken, sürücüler yara almadan kurtuldu.

Eskişehir'de 2 tır ve otomobilin karıştığı trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Eskişehir-Bursa kara yolu İsmail Gaspıralı Alt Geçidi'nde S.F.T, idaresindeki 26 GM 329 çekici plakalı tır, önünde ani fren yapan kamyonete vurmamak için yaptığı manevra sonucunda E.Ş. idaresindeki 11 ACL 078 çekici plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, savularak sağ şeritte ilerleyen A.S. idaresindeki 26 AFV 315 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil, alt geçit duvarıyla tır arasında sıkıştı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücüler, sağlık ekiplerince kontrollerince kontrol edildi.

Bursa istikametine kapanan yol, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni gelinin yatak odası dekorasyonu kullanıcıları ikiye böldü

Yeni gelinin yatak odası paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda

Telefonunu değiştirmeyi düşünenlere kötü haber
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay

Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı