Ters yöne giren otomobil, ciple kafa kafaya çarpıştı

Ankara- Eskişehir kara yolu Sivrihisar mevkiinde akşam saatlerinde cinayet gibi kaza meydana geldi. Kara yolunda ters yöne giren Burak Ertek'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen ciple çarpıştı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığınına dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Ertek'in yaşamını yitirdiği, cip sürücüsü ile araçta bulunan eşi F.K., çocukları E.K. ve B.K.'nın ise yaralandığı belirlendi.

ÇİFTİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü S.K. ile eşi F.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Burak Ertek'in cenazesi ise savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

CİNAYET GİBİ KAZA KAMERADA

Öte yandan, otomobilin ters şeride girerek karşı yönden gelen araca çarpması, seyir halindeki bir yolcu otobüsünün yol kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, ters yöne giren otomobilin yaklaşık 10 aracın yanından geçip daha sonra ciple çarpıştığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.