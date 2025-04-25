Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde jandarma, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla 2 zanlıyı yakaladı. Zanlıların aracında Roma dönemine ait 35 sikke ve 2 obje ele geçirildi.
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Mahmudiye'de 2 kişinin ellerinde tarihi eser bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı" bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında şüphelilerin aracında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 altın, gümüş ve bronz sikke ile 2 obje ele geçirildi.
Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel