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Eskişehir'de takla atan taksideki 2 yolcu yaralandı

Eskişehir'de takla atan taksideki 2 yolcu yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi refüje çarpıp takla attı. Kazada 2 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde takla atan taksideki 2 yolcu yaralandı.

Büyükdere Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Volkan O. idaresindeki 26 T 0134 plakalı taksi, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Refüje çarpıp takla atan taksideki yolcular N.K. ile O.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

N.K. ve O.Y, ambulansla kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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