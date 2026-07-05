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Eskişehir'de SUV tipi otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Eskişehir'de SUV tipi otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde SUV tipi otomobilin çarptığı 6 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde SUV tipi otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

İ.D. idaresindeki 26 AIV 585 plakalı SUV tipi otomobil, Huzur Mahallesi Şair Nedim Sokak'ta 6 yaşındaki M.Ö'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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