Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Kişi Evde Ölü Bulundu

Eskişehir'de 27 yaşındaki Buğra Karahisar, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli olduğu belirtilirken, soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de Buğra Karahisar (27), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Karahisar'ın 'şüpheli' görülen ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Güllüce Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında oturan kargo çalışanı Buğra Karahisar'ın yakınları, kendisine ulaşamayınca polise haber verdi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak eve giren ekipler, Buğra Karahisar'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Karahisar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Buğra Karahisar'ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cansız bedeni, savcılık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Buğra Karahisar'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

