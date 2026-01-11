Haberler

Eskişehir'de yalnız yaşayan genç ölü bulundu

Eskişehir'de yalnız yaşayan genç ölü bulundu
Güncelleme:
Eskişehir'de yaşayan 27 yaşındaki Buğra Karahisar, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı ve cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

ESKİŞEHİR'de Buğra Karahisar (27), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Karahisar'ın 'şüpheli' görülen ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Güllüce Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında oturan kargo çalışanı Buğra Karahisar'ın yakınları, kendisine ulaşamayınca polise haber verdi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak eve giren ekipler, Buğra Karahisar'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Karahisar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Buğra Karahisar'ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cansız bedeni, savcılık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Buğra Karahisar'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
