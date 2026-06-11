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Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Eskişehir Odunpazarı'nda çıkan silahlı kavgada Baran K. omzundan vurularak yaralandı. Şüpheliler Mustafa Ö. ve Doğukan D. polis tarafından yakalandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

71 Evler Mahallesi Alemdar Bey Sokak'ta, Baran K. (23) ile Mustafa Ö. (22) ve Doğukan D. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa Ö, Baran K'yi silahla omzundan yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baran K, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheliler Mustafa Ö. ve Doğukan D, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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