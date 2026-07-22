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Eskişehir'deki silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Eskişehir'deki silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Polis kaçan zanlıyı arıyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Erenköy Mahallesi Yavuzer Sokak'ta husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iddiaya??????? göre O.K. (20), pompalı tüfekle M.E.A. (23) ve T.M.H'ye (16) ateş etti.

Olayda M.E.A. ve T.M.H. ile oradan geçtiği esnada bacağına saçmaların isabet ettiği B.D. (27) isimli kadın yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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