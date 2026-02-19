Haberler

Eskişehir'de silah ticareti operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Eskişehir'de silah ticareti operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Evinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve av tüfeği ele geçirildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde silah ticareti operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 11 fişek ve ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Zanlı hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA " / " + Yavuz Emrah Sever -
