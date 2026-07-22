Haberler

Eskişehir'de sosyal medyada silah teşhiri yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Eskişehir'de sosyal medyada silah teşhiri yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'nda sosyal medyada silah fotoğrafları paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı, evlerinde pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, sosyal medya platformlarında silah teşhiri ve kullanımına ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda, şüpheliler Y.S. ve G.S'nin sosyal medya hesaplarında silah fotoğraflarını paylaştıkları tespit edildi.

Ekiplerce zanlıların evlerinde silah bulundurabilecekleri değerlendirilerek çalışma başlatıldı.

Şüpheliler Y.S. ve G.S'nin yakalanmasının ardından yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, havalı tüfek, 69 kartuş, 4 fişek, 22 kurusıkı fişeği, av tüfeği şarjörü ve kelepçe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe pastanın üzerine kremayı döküyor! Bir yıldız daha

Fenerbahçe pastanın üzerine kremayı döküyor! Bir yıldız daha
CHP'li Gürer: Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim

Bir vekil daha Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi

Dünya Kupası finalinde Acun'un eşine tribünlerden büyük tepki
Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı