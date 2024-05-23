Eskişehir'de Şiddetli Yağmur ve Dolu

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak sırasında dolu etkili oldu.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, yayalara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin isabet ettiği bir otomobilin arka camı kırıldı. Dolu, bazı araçların metal aksamında göçüklere yol açtı.

Dolu nedeniyle sokaktaki elektrik ve haberleşme direklerinde bulunan bazı kablolar koptu, evlerin bahçelerindeki çiçekler zarar gördü.