Eskişehir'de Şarampole Devrilen Araçta 1 Ölü, 4 Yaralı

Tepebaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen SUV tipi araçta 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, şarampole devrilen araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kızılinler Mahallesi Sarıcabayır mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 AIC 470 plakalı SUV tipi araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 13 yaşındaki Öykü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yapan cipten yaralı olarak kurtarılan A.D. (13), A.S. (13) ve H.D. (37) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, E.K. (28) ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
