Türkiye'de yakalanan uyuşturucu kartelinin kilit ismi Hollanda'ya iade edildi

Hollanda makamlarınca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, ülkesine iade edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

2024'te de kokain ticaretinden dolayı Türkiye'de yakalanan, ancak bir süre sonra salıverilen Leijdekkers, Hollanda makamlarınca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla" suçlanıyordu. Leijdekkers kırmızı bültenle aranıyordu.

TÜRKİYE'DE YAKALANIP HOLLANDA'YA İADE EDİLDİ

İstanbul'da, MİT ve polisin düzenlediği ortak operasyonla yakalanan Hollanda merkezli uyuşturucu kartelinin önemli isimlerden Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, bugün ülkesine iade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı