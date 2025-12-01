Haberler

Eskişehir'de Sahte Alkol Üretimi: Bir Ölüm, İki Tutuklama

Güncelleme:
Eskişehir'de Beyza Yavuz'un arkadaşının evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada sahte alkol üretimi yapan İ.S.E. ve oğlu S.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'de Beyza Yavuz'un (37) arkadaşının evinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sahte alkol üretip sattıkları tespit edilen İ.S.E. (76) ile oğlu S.E. (49) gözaltına alındı. Evlerinde çok sayıda sahte alkol ve alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katındaki arkadaşına ait evde kalan Beyza Yavuz, önceki gece hareketsiz yatarken bulundu. Ev sahibi arkadaşının ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli görülen Beyza Yavuz'un ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Evde yapılan incelemelerde sahte alkol bulundu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Beyza Yavuz'un sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilerek soruşturma genişletildi. Evlerinde sahte alkol üretip imal ederek sattıkları tespit edilen İ.S.E. ile oğlu S.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise sahte alkol ve sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ile kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan baba ve oğlu, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan S.E. (49) tutuklanırken, babası İ.S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arkadaşının evinde ölü bulunan Beyza Yavuz'un kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için başlatılan otopsi çalışmaları sürüyor.

