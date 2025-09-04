Eskişehir'de Ruhsatsız 27 Motosiklet Ele Geçirildi

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, plakasız ve ruhsatsız 27 motosiklet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, konuyla ilgili yaptığı operasyonda, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda ele geçirilen 27 motosikletten 2'sinin şase numarasının kazındığı, 25'inin ise plakasız ve ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "resmi belgeyi bozmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.