Haberler

Eskişehir'de Ruhsatsız 27 Motosiklet Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde yapılan operasyonda, plakasız ve ruhsatsız 27 motosiklet bulundu. 27 şüpheli gözaltına alınırken, motosikletlerin 2'sinin şase numarasının kazındığı belirlendi.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, plakasız ve ruhsatsız 27 motosiklet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, konuyla ilgili yaptığı operasyonda, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda ele geçirilen 27 motosikletten 2'sinin şase numarasının kazındığı, 25'inin ise plakasız ve ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "resmi belgeyi bozmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
İşte CHP'yi karıştıran o delege: İmamoğlu ve Çelik'le yan yana fotoğrafı var

İşte her şeyi başlatan o delege
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevlit Kandili programında Atatürk gerilimi: Posteri sökmeye çalıştılar

Mevlit Kandili programında Atatürk gerilimi! Ortalık bir anda karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.