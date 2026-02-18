Haberler

Eskişehir'de "Ramazan Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi

Eskişehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eskişehir Kardeşlik Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen 'Ramazan Fener Alayı' yürüyüşüne yüzlerce vatandaş katıldı. Ramazan ayının kardeşlik ve birlik ruhunu vurgulayan etkinlikte çocuklara ödüller ve hediyeler verildi.

Eskişehir'de "Ramazan Fener Alayı" yürüyüşü yoğun katılımla yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eskişehir Kardeşlik Platformu öncülüğündeki yürüyüşte yüzlerce vatandaş, ellerinde fenerlerle katıldı.

Akşam namazının ardından Reşadiye Camisi önünde toplanan katılımcılar, ellerindeki fener ve bayraklarla kortej oluşturarak Çarşı Camisi önüne kadar yürüdü.

Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuna vurgu yapıldı.

Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan coşkusunun Eskişehir'de farklı bir atmosferde yaşandığını söyledi.

Ramazan ayını karşılama etkinlikleri kapsamında çocukların sevindirilmesini amaçladıklarını ifade eden Gül, "Ramazan sevincini ve oruç sevgisini aşılamak üzere onların belleklerinde böyle güzel bir yürüyüş olsun istedik. Burada çocuklarımıza ödüller, boyamalar ve hediyeler verildi." dedi.

Oğluyla yürüyen Büşra Yılmaz da etkinliği ramazan ayının ruhunu yansıtmak için yararlı bulduğunu belirterek, "Güzel bir etkinlik oldu. Oğlum kreşe gidiyor, öğretmenlerimizin önerisiyle bu akşam etkinliğe geldik." diye konuştu.

