Eskişehir'de otomobile radar görünümü veren 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de, araçlarına radar görünümü veren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan iki kişi, trafikteki yasaklı cihaz kullanımı nedeniyle gözaltına alındı. 173 bin 392 lira ceza kesilen şahısların işlemleri sürüyor.

Eskişehir'de kullandıkları ışık donanımıyla otomobile radar aracı görünümü verdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araçlarına radar görünümü veren ve bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen çalışmada, videoda yer alan kişilerin S.K. ve İ.A. olduğu tespit edildi.

Yakalanan 2 kişiye "ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" maddesi gereği 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, araç otoparka çektirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

