Eskişehir'de Porsuk Çayı Kenarında Fareler Rahatsız Ediyor

Güncelleme:
Eskişehir Arifiye Mahallesi'ndeki Porsuk Çayı kenarında görülen fareler, çevredeki esnaf ve vatandaşları tedirgin ediyor. Su kenarındaki atıklar farelerin beslenmesine neden oluyor.

Eskişehir'de, kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın kenarında fareler görüldü.

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki Porsuk Çayı düzenlemesindeki istinat duvarında görülen fareler, çevredeki esnafı ve vatandaşları tedirgin ediyor.

Su kenarında güvercinler için atılan ekmek kırıntıları ve buğdayla beslenen fareler, duvardaki boşluğun içine saklanıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
