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Eskişehir'de Porsuk Çayı Buz Tutarak Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, günlük hayat olumsuz etkilendi. Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Porsuk üzerinde bir gondol, buz yüzeyini kırarak ilerlemeye çalıştı. Kimi sürücülerin, sabah saatlerinde çalıştırmakta zorlandıkları araçlarının camlarındaki buzu kazıdıkları görüldü. Kentte soğuk havanın yarın da etkili olması bekleniyor.

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, günlük hayat olumsuz etkilendi. Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Porsuk üzerinde bir gondol, buz yüzeyini kırarak ilerlemeye çalıştı.

Kimi sürücülerin, sabah saatlerinde çalıştırmakta zorlandıkları araçlarının camlarındaki buzu kazıdıkları görüldü.

Kentte soğuk havanın yarın da etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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