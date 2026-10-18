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Eskişehir'de polisten kaçan motosiklet sürücüsü yaralandı, 258 bin lira ceza aldı

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Eskişehir'de polisten kaçan motosiklet sürücüsü yaralandı, 258 bin lira ceza aldı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde plakasız motosikletiyle polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kovalamaca sırasında polis aracına çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücüye farklı maddelerden toplam 258 bin lira para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan plakasız motosikletin sürücüsü Orhan K. (34), kovalamaca sırasında polis aracıyla çarpışarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücüye toplam 258 bin lira para cezası uygulandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Orhan K., plakasız motosikletiyle seyir halindeyken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Trafik ve Asayiş ekipleriyle yaşanan kovalamacada Orhan K., 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi'nde polis aracına çarptı. Kazada sürücü Orhan K. motosikletiyle birlikte devrilerek, yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Orhan K. tedavi altına alındı. Sürücü Orhan K.'ya farklı maddelerden toplam 258 bin lira para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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