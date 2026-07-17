Haberler

Eskişehir'deki Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada maddi hasar oluşurken, dumandan etkilenen 3 kişi ayakta tedavi edildi, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Odunpazarı ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. İşçiler, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sekv edildi. Alevlere 27 personel ve 9 itfaiye aracıyla müdahale edildi, yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Fabrikada zarar meydana geldi. Yoğun dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinde ambulansta ayakta tedavi edildi, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tel Aviv'de büyük panik! Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi

Türkiye'den Netanyahu'nun uykularını kaçıran adım
Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular
Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar
Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi
Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var

Benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken canından oldu
Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! UNICEF doğruladı

Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! Beklenen açıklama geldi
Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Sonuçları çok fena