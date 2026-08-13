Eskişehir'de Perseid Meteor Yağmuru Doğanlı Kale'de Görüntülendi
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Doğanlı Kale'de, ışık kirliliğinden uzak kırsal bir alanda Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Meteorların oluşturduğu ışık izleri, kale ile birlikte uzun pozlama tekniği kullanılarak fotoğraflandı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Doğanlı Kale'de Perseid meteor yağmuru görüntülendi.
Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki kırsal Çukurca Mahallesi yakınlarında ışık kirliliğinin bulunmadığı Doğanlı Kale'de Perseid meteor yağmuru izlendi.
Gökyüzünde beliren meteorların oluşturduğu ışık izleri, Doğanlı Kale ile birlikte uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
Kaynak: AA