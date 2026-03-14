Eskişehir'de park halindeki otomobil yandı

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi'nde 43 AEG 590 plakalı park halindeki LPG'li otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

