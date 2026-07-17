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Eskişehir'de park halindeki 2 otomobil kurşunlandı

Eskişehir'de park halindeki 2 otomobil kurşunlandı
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Odunpazarı'nda park halindeki iki otomobile ateş açıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki 2 otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili polis inceleme başlatıldı.

Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'nde işe gitmek için otoparka gelen bir kişi, otomobilinin penceresinde ve tamponunda mermi izi fark etti.

Yaptığı incelemede kendi otomobilinin yanında park halinde bulunan başka bir otomobilde de 2 mermi isabet ettiğini belirleyen kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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