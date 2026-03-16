Haberler

Eskişehir Valisi Yılmaz, yapımı süren özel eğitim anaokulu inşaatını inceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesinde yapımı süren özel eğitim anaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Okulun gelecek eğitim-öğretim yılında hizmete gireceği belirtildi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, yapımı tamamlanma aşamasına gelen özel eğitim anaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Yılmaz, Odunpazarı ilçesine bağlı Sultandere Mahallesi'nde inşa edilen 12 derslikli okul binasını incelemeleri sırasında yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun gelecek eğitim-öğretim yılında hizmete gireceğini söyledi.

Bölgede özel eğitim anaokuluna ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Yılmaz, " Okulumuzun en iyi şekilde tamamlanıp hazırlanarak sevgili çocuklarımızın hizmetine sunulmasını arzu ediyoruz. Şimdiden Eskişehir'imize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz'a inceleme ziyareti sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

