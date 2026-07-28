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Maden işçilerinden Ankara'da alacak eylemi

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Eskişehir'de özel bir maden ocağında çalışan işçiler, kıdem tazminatı ve yasal alacaklarının ödenmemesi üzerine Ankara'da Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı. Sendika Başkanı Kocabıyık, ödeme yapılmayan protokolü hatırlatarak, talepler karşılanana kadar eylemlerin süreceğini belirtti.

Eskişehir'de özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan işçiler, alacaklarının ödenmesi talebiyle başkentte eylem yaptı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikasına üye işçiler, taleplerini dile getirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne geldi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, burada yaptığı konuşmada, kıdem tazminatları ve yasal alacaklarının ödeneceğine dair imzalanan protokolü anımsatarak şirket tarafından herhangi bir ödemenin yapılmadığını iddia etti.

Taleplerinin karşılanması için yarın da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini sürdüreceklerini belirten Kocabıyık, ödemeler gerçekleşene kadar Ankara'da kalacaklarını söyledi.

Açıklamanın ardından işçiler bir süre baretlerini yere vurarak oturma eylemi yaptı. Kocabıyık ve beraberindeki bazı işçiler, daha sonra, yetkililer ile görüşmek üzere Bakanlığa girdi.

Kaynak: AA
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