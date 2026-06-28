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Eskişehir'de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nde, S.Ö. idaresindeki 26 ALD 021 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan B.İ. (22) yönetimindeki 26 AOU 559 plakalı otomobille çarpıştı.

Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü S.Ö. ile arkasında yolcu olarak bulunan E.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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