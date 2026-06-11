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Eskişehir'de otomobil takla atı: 2 yaralı

Eskişehir'de otomobil takla atı: 2 yaralı
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Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü Kerem G. ve yanındaki E.G. yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, sürücü Kerem G. (21) ile yanındaki E.G. (21) yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Savaş Özdemir Teknoloji Bulvarı'nda meydana geldi. Kerem G. yönetimindeki 26 AFF 302 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı. Savrulan otomobil takla atarak ters dönerken, sürücü ile yanında bulunan E.G., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmine Karaca:

direksiyon hakimiyetini kaybetmek çok ciddi bir durum bu gençlerin eğitimi yetersiz tabii hız kontrol yapılmalı ve cezalar arttırılmalı

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Haber YorumlarıDinçer Aydın Önemli:

bu gençlerin hızına bakılması lazım valla hepsi aksesuarsız araba alıyo kontrolsüz gidiyolar şans bu sefer hafif kurtuldular ama ağır yaralanmış olsaydı ne olurdu yol güvenliğine daha çok ceza verilmeli daha sert kurallar olması lazım

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Haber YorumlarıSelim Yaman:

yahu niye şimdi oldu bu kaza hep aynı yerlerde oluyo yollar düzeltilse bu kazalar olmaz ya direksiyon hakimiyeti kaybetmek diyoz ama yol şartları da kötü

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