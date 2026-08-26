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Tepebaşı'nda Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Tepebaşı'nda Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü S.T. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

S.T. (18) idaresindeki 26 AOV 370 plakalı motosiklet, Batıkent Mahallesi Kapıkule Sokak'ta, R.A. yönetimindeki 26 AFU 704 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü S.T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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