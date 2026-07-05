6 yaşındaki çocuğun yaralandığı kaza, kamerada

ESKİŞEHİR'de otomobilin çarptığı bisikletteki M.Ö. (6), yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İ.D. yönetimindeki 26 AIV 585 plakalı otomobil, iddiaya göre ara sokaktan kontrolsüz çıkış yapan bisikletli M.Ö.'ye çarptı. Savrulan bisikletle yere düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından M.Ö., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü İ.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bisikletli M.Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı