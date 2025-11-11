Eskişehir'de orman yangınında şehit olan Eyüp Dereli'nin adına hatıra ormanı oluşturuldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında beraberindeki 9 kişiyle 23 Temmuz'da şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli için hatıra ormanı oluşturuldu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Eğriöz Mahallesi'nde belirlenen ağaçlandırma sahasında düzenlenen törende konuşan Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Orman Genel Müdürlüğünün anlamlı ve gerekli bir faaliyet başlattığını söyledi.

Söz konusu faaliyetle şehitlere güzel bir vefa örneği gösterildiğini kaydeden Yücel, "Gelecek kuşaklara her bakımdan anlamlı bir mesaj veriliyor." ifadesini kullandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Yardımcısı Veli Altuntaş ise ormanların yaşamın kaynağı olduğunu kaydetti.

Ormancıların her diktiği fidanın bir nefes, umut, gelecek olduğunu anlatan Altuntaş, "Burada toprakla buluşturacağımız her fidan hem doğamıza can verecek hem de görevini yaparken şehit olan mesai arkadaşımız Eyüp Dereli'nin aziz hatırasını yaşatacaktır." dedi.

Şehit Dereli'nin babası Salih Dereli, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun anısına hatıra ormanı oluşturulmasının kendileri için gurur verici olduğunu vurguladı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Salih Dereli, "Aile olarak çok memnun olduk. Allah bin kere razı olsun. Muhtarımız kabul etti. Hatıra ormanı buraya yapıldı. İyi olacak, inşallah." diye konuştu.

Eyüp Dereli'nin ikiz kardeşi Faik Dereli de ağabeyinin yokluğundan etkilendiğini söyledi.

Ağabeyinin anısına oluşturulan hatıra ormanından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dereli, şöyle konuştu:

"Böyle yerler bizim yüreğimizi bir nebze de olsa ferahlatıyor. Emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. İlk başta şaşırdık açıkçası. Bizim için gurur verici bir şey. Gerçekten çok sevindik. Şimdi geldik, gördük. Çok da güzel olmuş. Daha da güzel olacak, inşallah. Hep beraber elimizden geldiğince buraya sahip çıkacağız."

Babası için fidan dikti

Eyüp Dereli'nin oğlu 10 yaşındaki Batuhan Dereli ise babası için oluşturulan ormana fidan diktiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Dikilen fidanların ileride oksijen kaynağı olacağını dile getiren Batuhan Dereli, şunları söyledi:

"Orman, hem Eskişehir'e hem de ülkeye armağan olacak. Yeşil bir dünya için fidan dikmek bizim görevimiz olduğu için bu sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Şu anda babam burada olsaydı kendisini mutlu hissederdi. Şu an babam gibi kendimi mutlu hissediyorum. Böyle bir yer yapıldığı için gerçekten çok mutluyum. Büyüyünce baba gibi dozer operatörü olmak istiyorum. Okulum tatil olunca evde canım sıkıldığı zaman babamın iş yerine giderdim. Bazen eğlenceli aktiviteler yapardık. En sevdiğimiz aktivite dışarıya çıkıp bisiklet sürmekti. Babam voleybol oynamayı severdi. Kurumunun turnuvalarına katılmıştı."

Şehit Eyüp Dereli'nin aile bireyleri ve katılımcılar, konuşmaların ardından fidan dikerek, can suyu verdi.

Törene şehit Dereli'nin annesi Habibe, eşi Eda, 8 yaşındaki kızı Defne Dereli ile yakınları ve diğer ilgililer katıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında 23 Temmuz'da Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünde görevli dozer operatörü Eyüp Dereli ile beraberindeki 4 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü şehit olmuştu.