Eskişehir'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Eskişehir'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bardakçı ve Şükranlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Seyitgazi Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bardakçı ve Şükranlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Seyitgazi Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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