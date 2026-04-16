Eskişehir'de okul güvenliği toplantısı düzenlendi

Eskişehir'de, Valilik tarafından düzenlenen toplantıda okul güvenliğine yönelik uygulamalar ve alınan tedbirler masaya yatırıldı. Vali Erdinç Yılmaz, öğrencilerin güvenliğinin öncelikli konu olduğunu vurguladı.

Eskişehir'de eğitim ortamlarının huzur ve güven içinde sürdürülmesine yönelik okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda il genelindeki okullarda yürütülen güvenlik uygulamaları, okul çevrelerinde alınan tedbirler, servis araçlarının denetimi, trafik güvenliği ile öğrencilerin okul giriş çıkış saatlerinde güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kurumlar arası koordinasyon konularının görüşüldüğü toplantıda, ilgili birimler tarafından sunumlar yapılarak mevcut durum değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Yılmaz, Eskişehir'in eğitim ve kültür alanında örnek şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Eskişehir'imizde hiçbir evladımızın en küçük bir olumsuzlukla karşılaşmasına müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, okulların çevresinden servis güzergahlarına, trafik güvenliğinden bağımlılıkla mücadeleye kadar her alanda tedbirlerin titizlikle alındığını kaydetti.

Devletin tüm kurumlarının uyum içinde çalıştığını bildiren Yılmaz, öğrencilerin huzurla eğitim görmesi ve ailelerin çocuklarını güvenle okula göndermesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yakup Güney, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
