Eskişehir'de Müstakil Evden 2 Kamyon Çöp Çıkartıldı

Eskişehir'de Müstakil Evden 2 Kamyon Çöp Çıkartıldı
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Tepebaşı ilçesinde, 73 yaşındaki Nahide G'nin evinden gelen kötü kokular üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Yapılan temizlikle 2 kamyon çöp çıkarıldı ve ev dezenfekte edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki tek katlı müstakil evden belediye ekiplerince 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Şarhöyük Mahallesi sakinleri, Gap Sokağı'nda 73 yaşındaki Nahide G'ye ait evden kötü kokular geldiği yönünde Tepebaşı Belediyesine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, binayı kontrol edince çöp dolu evle karşılaştı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evden teneke, pet şişe, plastik poşet ve çeşitli ambalaj atıkları ile plastik eşyalardan oluşan 2 kamyon çöp çıkardı. Çıkarılan atıklar, imha edilmek üzere katı atık bertaraf tesisine götürüldü.

Boşaltılan ev, ekiplerce dezenfekte edildi.

Ekipler, aynı kişiye ait evi 2 yıl önce de atıklardan temizlemişti.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel
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